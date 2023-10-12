Рич Пол озвучил свою версию стартовой пятёрки сборной США к ОИ-2024

Агент Леброна Джеймса Рич Пол порассуждал о том, какая идеальная стартовая пятёрка сборной США по баскетболу могла бы сыграть на Олимпиаде в Париже в 2024 году.

«Какой хороший вопрос. Начнём с Карри на позиции разыгрывающего. Ух, это тяжело. Я точно хочу видеть в команде Джейсона Тейтума, Леброна Джеймса, Энтони Дэвиса. Не знаю, кого поставить на позицию атакующего защитника — поставить ли человека, любящего владеть мячом, ведь Стефен может играть на открываниях. Тогда я выберу Фокса, который будет играть на заднее линии со Стефом. Это если ДеАарон захочет приехать. Если нет, то поставлю Девина Букера.

О, нет! Я забыл о Кевине Дюранте. Нельзя про него забыть. В общем выберу так: Карри, Дюрант, Леброн, Тейтум и Дэвис», — поделился своими рассуждениями Пол.