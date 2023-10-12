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Видеообзор гостевой победы «Парижа» в матче с «Умана Рейер»

Видеообзор гостевой победы «Парижа» в матче с «Умана Рейер»
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Вчера, 11 октября, завершился матч 2-го тура Еврокубка, в котором венецианская «Умана Рейер» на своей площадке принимала французский «Париж». Счёт встречи — 81:75 в пользу гостей.

«Париж» одержал вторую победу в Еврокубке, обыграв «Умана Рейер»:

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