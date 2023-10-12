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«Ховентуд» в овертайме победил «Цедевиту Олимпию» в Еврокубке. Обзор

«Ховентуд» в овертайме победил «Цедевиту Олимпию» в Еврокубке. Обзор
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Вчера, 11 октября, завершился матч Еврокубка, в котором «Цедевита Олимпия» (Словения) принимала на своей площадке «Ховентуд». Встреча завершилась в овертайме со счётом 88:87 в пользу гостевой команды.

«Ховентуд» в овертайме победил «Цедевиту Олимпию» в Еврокубке:

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