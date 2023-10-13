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Симмонс отреагировал на возвращение в строй. В последних 2 сезонах он сыграл в 42 матчах

Симмонс отреагировал на возвращение в строй. В последних 2 сезонах он сыграл в 42 матчах
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс поделился впечатлениями по поводу возвращения в строй после регулярных травм, из-за которых австралийский баскетболист сыграл лишь в 42 матчах в последних двух сезонах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я очень много работал для того, чтобы оказаться в нынешнем положении. Я знаю, что более чем готов быть здесь, иметь возможность соревноваться и помочь этой команде победить», — заявил Симмонс во время интервью.

Бен Симмонс был выбран на драфте НБА 2016 года под общим первым номером «Филадельфией Сиксерс», где принял участие лишь в четырёх сезонах. Действующий контракт 27-летнего защитника рассчитан до конца сезона-2024/2025, за который заработает $ 40,33 млн.

Контракт Симмонса:
157 игр за четыре года. Сколько Бен Симмонс зарабатывает за секунду, минуту и целый сезон
157 игр за четыре года. Сколько Бен Симмонс зарабатывает за секунду, минуту и целый сезон
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