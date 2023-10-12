Главный тренер «Реала» Матео рассказал, почему россиянин Егор Дёмин не сыграл с «Далласом»

Главный тренер мадридского «Реала» Чус Матео прокомментировал ситуацию с невыходом российского баскетболиста Егора Дёмина в товарищеском матче с «Даллас Маверикс».

Отметим, что Дёмин попал в заявку на матч, но так и не появился на паркете в игре с «Далласом».

«Согласен, можно было дать молодым игрокам игровое время. Но важнее сделать так, чтобы они чувствовали себя частью команды по ходу сезона, а не выпускать на «мусорное» время. Сегодня мне хотелось дать минуты Егору, которого мы вызвали в состав, но не получилось. Ничего страшного! У него будет много времени. Дай бог, он проведёт здесь ещё много лет и сможет показать себя.

Думаю, надо выпускать молодых не тогда, когда уже всё решено; им надо давать время в те моменты, когда что-то решается. Это те самые моменты, когда ты чем-то рискуешь. Думаю, что мало-помалу они будут завоёвывать своё время, но сейчас есть и ветераны, которые хотят играть. Хотя произойти может что угодно!», – приводит слова Матео телеграм-канал «Перехват».

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