Владимир Гомельский – о продолжении карьеры Алексея Шведа в Китае: правильное решение

Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал решение бывшего игрока ЦСКА и сборной России Алексея Шведа продолжить карьеру в Китае.

«Для Шведа это правильное решение. Лучше играть, чем не играть. А играть стоит там, где тебя ждут, где тебе дадут зарплату, игровое время и все остальное. Если агент Шведа не мог согласовать контракт ни с одной командой Евролиги или Единой лиги ВТБ, то Китай остаётся единственным вариантом. Лучше это или хуже? Тут уже не до рассуждений. Я плохо представляю себе чемпионат Китая, ни одной игры никогда не видел. Но в Китай приезжали бывшие звезды НБА, вокруг которых строились команды. Может быть, Лёше будет интересно играть в таком чемпионате, где никто не будет перенапрягаться», – приводит слова Гомельского «Спорт-экспресс».