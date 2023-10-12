«Реал» разгромил на выезде «Анадолу Эфес» во 2-м туре Евролиги

Сегодня, 12 октября, состоялся матч второго тура Евролиги, в котором встречались турецкий «Анадолу Эфес» и мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Синан Эрдем Даум» в Стамбуле. Матч завершился победой «Реала» со счётом 103:80.

В стартовой 10-минутке команды шли вровень на протяжении долгого времени и лишь под конец четверти «Реал» вышел вперёд – 26:24. «Анадолу Эфес» во второй четверти не смог противопоставить нападении гостей ничего путного и уступил со счётом 17:29. Итоговый результат первой половины 55:41.

Третья четверть проходила под полным контролем гостей из Мадрида, которые лидировали от начала и до конца – 25:19. Гости уже обеспечили себе комфортное преимущество над соперником, поэтому команды просто доиграли заключительную четверть, закончив её со счётом 23:20 в пользу «Реала».

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