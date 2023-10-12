Дэвид Блатт обратился к гражданам Израиля во время военных действий на территории страны

Израильский тренер Дэвид Блатт, который ранее тренировал ЦСКА и сборную России по баскетболу, высказался о ситуации в Израиле.

Отметим, что утром 7 октября группировка ХАМАС (палестинское исламистское движение и политическая партия, правящая в секторе Газа. — Прим. «Чемпионата») атаковала Израиль, нанеся массированный ракетный удар по различным городам. В результате этого погибло множество людей. Израиль объявил о начале полномасштабной войны и начал мобилизационные действия на территории страны.

«Объединившись, мы выстоим, разделившись, мы падем. Я желаю вам всем мужества и сил, чтобы преодолеть нашу боль и наших врагов. Сейчас не время играть в игру обвинений или вести внутриполитические баталии. Перед нами стоят неотложные и более серьезные задачи. Наши дети, наши родители, наши братья и сестры находятся в заложниках. Наши отцы, матери, бабушки и дедушки и друзья были убиты на улицах и в своих домах.

Наш народ и земля подвергаются постоянным нападкам. Наш образ жизни находится под угрозой исчезновения. Проснись, мир, сегодня это здесь, завтра — на твоём заднем дворе.

Отложите все свои мелкие разногласия на день, неделю, год. Спасите нашу страну и наш образ жизни. Мы, спортсмены, знаем, что значит встретиться лицом к лицу с противником, взяться за руки, оказать поддержку любым доступным способом нашим друзьям и товарищам по команде и протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. Давайте будем такими. Мы боремся за спасение нашего народа», – приводит слова Блатта Eurohoops.