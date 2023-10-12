Лапровиттола – о Ясикявичюсе: все были довольны им в «Барсе». Лучший тренер

Аргентинский разыгрывающий каталонской «Барселоны» Николас Лапровиттола лестно отозвался о прошлом тренере «сине-гранатовых» Шарунасе Ясикявичюсе.

«Мы все были очень довольны Шарунасом (Ясикявичюсом), потому что были результаты, и команда побеждала, но теперь это другая история. Я должен адаптироваться к тому, что от меня требуют. Роджер (Гримау) – главный тренер и тот, кто должен вести нас.

Шарунас оставил незабываемый след в «Барсе». Под его руководством «Барселона» трижды подряд выходила в четвертьфинал Евролиги. Я думаю, он – лучший тренер, который был в моей карьере. Он вывел меня на другой уровень. Я никогда не думал, что смогу этого достичь.

Напомним, Шарунас Ясикявичус тренировал «Барселону» с 2020 по 2023 год. Новым тренером каталонской команды стал Роджер Гримау, который выступал в «Барселоне» в качестве игрока с 2003 по 2011 год.