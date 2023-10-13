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Видеообзор матчей Евролиги за 12 октября

12 октября прошли первые четыре матча 2-го тура нового сезона Евролиги.

Игровой день начался с разгромного домашнего поражения турецкого «Анадолу Эфес» от мадридского «Реала» — 80:103.

«Реал» разгромил на выезде «Анадолу Эфес» во 2-м туре Евролиги:

Во Франции АСВЕЛ принимал сербский «Партизан» и также потерпел разгромное поражение — 62:88.

Евролига. АСВЕЛ — Партизан. Обзор матча:

Третьим клубом, потерпевшим домашнее поражение, в четверг стала немецкая «Альба». Она уступила испанской «Басконии» со счётом 86:91.

Евролига. Альба — Баскония. Обзор матча:

Единственным хозяином площадки, одержавшим победу 12 октября, стал греческий «Панатинаикос». Он победил немецкую «Баварию» со счётом 78:71.

Евролига. Панатинаикос — Бавария. Обзор матча:

Матч «Олимпия Милан» (Италия) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), запланированный на этот день, ранее был перенесён.