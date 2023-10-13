Бен Симмонс совершил успешный бросок с отклонением во время предсезонного матча

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс принял участие в матче в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с израильским «Маккаби Раанана» (135:103).

Так, в концовке первой половины Симмонс вошёл в среднюю зону соперника и совершил уверенный бросок с отклонением. Примечательно, что в прошлом сезоне защитник попал всего лишь четыре броска со средней дистанции из 11 попыток (36,4%) в 42 играх.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что в общей сложности 27-летний баскетболист провёл на площадке 22 минуты и набрал шесть очков (три из пяти с игры), шесть подборов и девять результативных передач.