В «Портленде» были готовы обменять Лилларда в «Майами» перед заявлением агента игрока

Североамериканский журналист Бен Маллер заявил, что руководство «Портленд Трэйл Блэйзерс» было готово обменять звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда в «Майами Хит». Однако июльское заявление агента баскетболиста о желании своего клиента перейти в «Майами» стало поводом для «Портленда» прекратить переговоры.

«Судя по тому, что я понял, «Портленд» был готов отправить Дэмьена Лилларда в «Майами», а затем его агент дал средствам массовой информации комментарии, которые не встретили любезно в «Портленде». Именно поэтому они не стали обменивать Лилларда туда», — заявил Маллер во время своего подкаста.

В итоге 33-летний разыгрывающий оказался в «Милуоки Бакс» в результате трёхстороннего обмена, где также принял участие «Финикс Санз». Предполагается, что в понедельник Лиллард дебютирует за новую команду в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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