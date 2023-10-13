Лидеры «Клипперс» обозначили позицию по возможному приходу Хардена в команду

Лидеры «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард, Пол Джордж и Расселл Уэстбрук выразили желание, чтобы команда приобрела звёздного разыгрывающего Джеймса Хардена у «Филадельфии Сиксерс». Об этом информирует NBA Analysis Network со ссылкой на свои источники. Ранее Харден запросил обмен у «Сиксерс». Сообщалось, что он хотел бы перейти в «Филадельфию».

Сообщается, что Харден регулярно поддерживает контакты с Леонардом, Джорджем и Уэстбруком.

Напомним, у Джеймса испорчены отношения с руководством «Филадельфии». Особенно серьёзное недовольство звёздный игрок испытывает по отношению к президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори. Ранее он называл его «лжецом».

Толпа болельщиков в Шанхае поприветствовала Джеймса Хардена: