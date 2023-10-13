Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Фенербахче. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лидеры «Клипперс» обозначили позицию по возможному приходу Хардена в команду

Лидеры «Клипперс» обозначили позицию по возможному приходу Хардена в команду
Комментарии

Лидеры «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард, Пол Джордж и Расселл Уэстбрук выразили желание, чтобы команда приобрела звёздного разыгрывающего Джеймса Хардена у «Филадельфии Сиксерс». Об этом информирует NBA Analysis Network со ссылкой на свои источники. Ранее Харден запросил обмен у «Сиксерс». Сообщалось, что он хотел бы перейти в «Филадельфию».

Сообщается, что Харден регулярно поддерживает контакты с Леонардом, Джорджем и Уэстбруком.

Напомним, у Джеймса испорчены отношения с руководством «Филадельфии». Особенно серьёзное недовольство звёздный игрок испытывает по отношению к президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори. Ранее он называл его «лжецом».

Толпа болельщиков в Шанхае поприветствовала Джеймса Хардена:

Материалы по теме
Эдриан Войнаровски рассказал о мотивации «Филадельфии» при возможном обмене Хардена
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android