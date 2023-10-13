Аренас предположил, сколько очков набирал бы Коби Брайант в «Буллз» времён Джордана

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас высказал мнение, что Коби Брайант набирал бы в среднем 45-50 очков, если бы играл в команде «Чикаго Буллз» времён Майкла Джордана.

«Что было бы, если Коби Брайант оказался в «Буллз»? Просто уберите Джордана и поставьте Коби в эту команду. Так вот Коби в среднем набирал бы 45-50 очков. В то время у них не было никакой защиты. Никакой», — сказал Аренас в эфире GilsArenaShow.

Брайант всю карьеру (1996—2016) выступал за «Лос-Анджелес». Вместе с «озёрниками» он пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. 18 раз Коби принимал участие в Матче всех звёзд. Кроме того, Брайант дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США. Трагически погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса. Также погибли пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна. В «Лейкерс» Коби выступал с 1996 по 2016 год.

Виктор Хряпа попытался угостить Коби Брайанта фаст-фудом: