Патрик Беверли назвал топ-5 игроков НБА в части трэш-тока

Новоиспечённый разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Патрик Беверли назвал свой топ игроков, которые не стесняются делать язвительные выражения.

«Точно Дрэймонд Грин. Кевин Дюрант – тоже точно. Сдержанный Лука Дончич. Чертовски сдержанный. Определённо сам я также буду где-то там. Расселл тоже», — сказал Беверли на канале GQ Sports в YouTube.

Напомним, после открытия рынка свободных агентов в июле 35-летний Беверли заключил с «Сиксерс» однолетний контракт на общую сумму $ 3,2 млн. В прошлом сезоне защитник выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Чикаго Буллз».

В минувшем регулярном сезоне Патрик в общей сложности принял участие в 67 матчах, набирая в среднем 6,2 очка, делая 3,7 подбора и 2,9 передачи при общих 40% реализации бросков с игры, 33,5% — трёхочковых.

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