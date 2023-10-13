Джон Коллинз — об адаптации в «Юте Джаз»: очень сложно. Это новая глава в моей карьере

Форвард «Юты Джаз» Джон Коллинз, который в межсезонье был обменян в команду из «Атланты Хоукс», рассказал, что ему тяжело даётся адаптация в новом клубе.

«Это довольно сложно, я словно опять стал новичком. Не с точки зрения опыта в НБА, а у меня появился новый дом, новые тренеры, новые товарищи по команде, и к этому трудно привыкнуть. Новое всё. Мне приходится приспосабливаться ко многим вещам, которые я не делал в Атланте, но это часть игры, и я принимаю это. Новая глава в моей карьере, которая поможет мне вырасти», – приводит слова Коллинза Clutch Points.

В прошлом сезоне-2022/2023 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коллинз в составе «Атланты» забрасывал 13,1 очка, отдавал 1,2 передачи и собирал 6.5 подбора в среднем за игру.