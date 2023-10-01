Эксперт оценил перспективы «Атланты Хоукс» в предстоящем сезоне НБА

Североамериканский журналист и эксперт Энди Бэйли задался вопросом о перспективах «Атланты Хоукс» в преддверии очередного розыгрыша регулярного сезона НБА, обсудив их активность на рынке и имеющийся ростер.

«В конечном итоге всё может быть иначе, но трудно смотреть на нынешний состав, не думая, что «Атланта» вновь нажала на кнопку повтора прошлого сезона. Поменяет ли команду по сравнению с прошлым сезоном новичок Коуб Бафкин и отсутствие [Джона] Коллинза?

«Атланта» может уповать на год опыта взаимодействия Трея Янга и Деджонте Мюррея как на источник оптимизма. Куин Снайдер пришёл в команду в середине сезона-2022/2023, так что, возможно, полноценное межсезонье и тренировочный лагерь помогут оказать большее влияние», — написал Бэйли в колонке для Bleacher Report.