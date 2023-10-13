Джеймс Харден заявил, что потерял доверие к Дэрилу Мори в «Филадельфии»

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден сообщил, что отношения с президентом по баскетбольным операциям Дэрилом Мори вряд ли возможно восстановить.

«Такова жизнь. Когда ты теряешь доверие к кому-то, это похоже на брак… Я хотел покинуть состав «Сиксерс». А это не входило в планы фронт-офиса на будущее», – приводит слова Джеймса Хардена журналист Шэмс Чарания в своих социальных сетях.

Напомним, Харден запросил обмен в другую команду. Отмечалось, что у Джеймса испорчены отношения с руководством «Сиксерс». Особенно сильно Джеймс недоволен президентом по баскетбольным операциям Дэрилом Мори. Сообщалось, что Харден назвал Мори «лжецом» и отметил, что не хочет быть частью организации, в которой тот работает.