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Джеймс Харден заявил, что потерял доверие к Дэрилу Мори в «Филадельфии»

Джеймс Харден заявил, что потерял доверие к Дэрилу Мори в «Филадельфии»
Джеймс Харден
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Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден сообщил, что отношения с президентом по баскетбольным операциям Дэрилом Мори вряд ли возможно восстановить.

«Такова жизнь. Когда ты теряешь доверие к кому-то, это похоже на брак… Я хотел покинуть состав «Сиксерс». А это не входило в планы фронт-офиса на будущее», – приводит слова Джеймса Хардена журналист Шэмс Чарания в своих социальных сетях.

Напомним, Харден запросил обмен в другую команду. Отмечалось, что у Джеймса испорчены отношения с руководством «Сиксерс». Особенно сильно Джеймс недоволен президентом по баскетбольным операциям Дэрилом Мори. Сообщалось, что Харден назвал Мори «лжецом» и отметил, что не хочет быть частью организации, в которой тот работает.

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