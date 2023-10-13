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Аарон Гордон — о совместном лете с Николой Йокичем: он тренируется как монстр

Аарон Гордон — о совместном лете с Николой Йокичем: он тренируется как монстр
Никола Йокич
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Форвард «Денвер Наггетс» Аарон Гордон прокомментировал лето, проведённое с центровым Николой Йокичем в Сербии.

«Его распорядок дня, его образ жизни – это гармония. Я видел его максимально уравновешенным. И это ментальное спокойствие переносится на площадку. Именно это делает его таким хорошим игроком. Мы лучше взаимодействуем вне площадки, чем на ней. А это уже о многом говорит.

Йокич лучший игрок в мире. Он тренируется как монстр. Его режим, его диета и то, насколько он следит за своим телом, не имеет аналогов. Ему всего 28 лет. Так что он станет ещё умнее в манипулировании защитой и нападением. Не вижу того, кто смог бы его остановить. Никто до сих пор не нашёл на его действия ответа», – приводит слова Гордона ESPN.

Напомним, Йокич и Гордон в составе «Денвера» стали чемпионами НБА в сезоне-2022/2023. Для «Наггетс» это первое в истории чемпионство.

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