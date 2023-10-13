Бэм Адебайо — о дуэте с Джимми Батлером: люди говорили, что мы не справимся

Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо рассказал о том, что в их дуэт со звёздным игроком команды Джимми Батлером мало кто верил.

«Это то, что мы делали последние четыре года, когда люди говорили: «Этот дуэт не справится. Дуэт какой-то не такой, они не развлекают зрителей». При этом в конце концов мы продолжаем побеждать», – приводит слова Бэма Адебайо SiriusXM NBA.

Напомним, «Майами» в прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) вышел в финал чемпионата, где уступил «Денвер Наггетс» со счётом 1-4.

Отметим, что в минувшем сезоне НБА Адебайо провёл за «Майами» 75 матчей в регулярном чемпионате, набирая 20,4 очка и делая 9,2 подбора в среднем за матч. Для Батлера сезон-2023/2024 станет четвёртым в составе «Майами».