«Валенсия» дома выиграла у «Фенербахче» во 2-м туре Евролиги

Сегодня, 13 октября, состоялся матч 2-го тура Евролиги, в котором встречались испанская «Валенсия» и турецкий «Фенербахче». Игра завершилась победой «Валенсии» со счётом 77:74.

Старт встречи остался полностью за «Валенсией» – команда разгромила оппонента со счётом 22:9. После неудачного старта «Фенербахче» начал погоню за соперником и забрал вторую четверть со счётом 24:17. Итоговый результат первой половины – 49:33 в пользу «Валенсии».

После перерыва для команд наступило время равной борьбы, и с преимуществом в одно очко гости из Турции забрали третью четверть – 20:19. Несмотря на то что «Фенербахче» выиграл заключительную четверть (21:19), «Валенсия» сумела победить с итоговым результатом 77:74.