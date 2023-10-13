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«Валенсия» дома выиграла у «Фенербахче» во 2-м туре Евролиги

«Валенсия» дома выиграла у «Фенербахче» во 2-м туре Евролиги
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Сегодня, 13 октября, состоялся матч 2-го тура Евролиги, в котором встречались испанская «Валенсия» и турецкий «Фенербахче». Игра завершилась победой «Валенсии» со счётом 77:74.

Старт встречи остался полностью за «Валенсией» – команда разгромила оппонента со счётом 22:9. После неудачного старта «Фенербахче» начал погоню за соперником и забрал вторую четверть со счётом 24:17. Итоговый результат первой половины – 49:33 в пользу «Валенсии».

После перерыва для команд наступило время равной борьбы, и с преимуществом в одно очко гости из Турции забрали третью четверть – 20:19. Несмотря на то что «Фенербахче» выиграл заключительную четверть (21:19), «Валенсия» сумела победить с итоговым результатом 77:74.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
13 октября 2023, пятница. 21:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
77 : 74
Фенербахче
Стамбул, Турция
Валенсия: Клавер, Пуэрто, Рейверс, Прадилья, Джонс, Ferrando, Inglis, Jovic, Туре, Робертсон, Дэвис, Оджелей
Фенербахче: Мотли, Уилбекин, Шанлы, Папаяннис, Махмутоглу, Хэйс, Пьерр, Гудурич, Дорси, Калатес, Мадар, Sestina
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