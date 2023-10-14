Саша Обрадович — о поражении «Монако» от «Виртуса»: сложно найти положительные моменты

Главный тренер «Монако» Саша Обрадович прокомментировал поражение команды во 2-м туре Евролиги от итальянского «Виртуса Болонья» со счётом 59:83.

«Когда ты вот так проигрываешь, когда на протяжении 40 минут допускаешь ошибки в нападении и защите, то тренер должен взять на себя ответственность за это. Какое этому объяснение? Если вы не играете по плану, если вы не выкладываетесь на полную, если вы форсируете события, если у вас нет терпения, если вы фолите там, где не надо, то будет крайне непросто.

Я думаю, что сейчас очень трудно найти какие-либо положительные моменты, но это ещё не конец света. Сейчас трудные времена. Теперь в команде не будет много улыбок в связи с атмосферой проигрыша. Исходя из этого, мы также можем стать сильнее. Нужно просто быть готовыми к таким моментам», – приводит слова Обрадовича Basket News.