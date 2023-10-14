Вембаньяма оформил эффектный постер-данк с сопротивлением Брайанта

Сегодня, 14 октября, в Сан-Антонио (США) на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся очередной предсезонный матч НБА между «Сан-Антонио Спёрс» и «Майами Хит». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 120:104.

В разгар третьей четверти новоиспечённый центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма прорвался в «краску» и исполнил данк с сопротивлением Томаса Брайанта.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Вембаньяма в итоге смог отличиться 23 очками, четырьмя подборами и четырьмя результативными передачами.

Множество основных игроков «Майами Хит» не принимали участие во встрече: Джимми Батлер, Бэм Адебайо, Тайлер Хирроу и Кайл Лоури.