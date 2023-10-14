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Вембаньяма оформил эффектный постер-данк с сопротивлением Брайанта

Вембаньяма оформил эффектный постер-данк с сопротивлением Брайанта
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Сегодня, 14 октября, в Сан-Антонио (США) на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся очередной предсезонный матч НБА между «Сан-Антонио Спёрс» и «Майами Хит». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 120:104.

Предсезонка НБА. Календарь
НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
14 октября 2023, суббота. 02:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
120 : 104
Майами Хит
Майами
Сан-Антонио Спёрс: Wembanyama - 23, Васселл - 21, Барлоу - 11, Сохан - 10, Осман - 10, Уэсли - 8, Брэнэм - 8, Джонс - 8, Бэсси - 6, Mamukelashvili - 6, Грэм - 5, Шампани - 4, Rice, Cissoko, Bediako, Берч
Майами Хит: Кэйн - 24, Робинсон - 14, Смит - 13, Робинсон - 12, Суидер - 11, Уильямс - 9, Хайсмит - 6, Шампани - 5, Diallo - 4, Брайант - 4, Peterson - 2, Лав

В разгар третьей четверти новоиспечённый центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма прорвался в «краску» и исполнил данк с сопротивлением Томаса Брайанта.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Вембаньяма в итоге смог отличиться 23 очками, четырьмя подборами и четырьмя результативными передачами.

Множество основных игроков «Майами Хит» не принимали участие во встрече: Джимми Батлер, Бэм Адебайо, Тайлер Хирроу и Кайл Лоури.

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