18 очков Карри помогли «Голден Стэйт» одолеть «Лейкерс»

Сегодня, 14 апреля, в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной предсезонный матч НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости победили со счётом 129:125.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Уорриорз» Жонатан Куминга. Сегодня на его счету 26 очков, три подбора и три асссиста. Его партнёр по команде звёздный разыгрывающий Стефен Карри отметился 18 очками и четырьмя результативными передачами, проведя на паркете 20 минут.

В составе «Лейкерс» стоит выделить форварда Торина Принса. В его активе 17 очков. Энтони Дэвис отличился 13 очками, шестью подборами и четырьмя передачами, проведя на паркете 22 минуты. За 17 минут лидер команды Леброн Джеймс набрал 12 очков и пять ассистов.