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18 очков Карри помогли «Голден Стэйт» одолеть «Лейкерс»

18 очков Карри помогли «Голден Стэйт» одолеть «Лейкерс»
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Сегодня, 14 апреля, в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной предсезонный матч НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости победили со счётом 129:125.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Уорриорз» Жонатан Куминга. Сегодня на его счету 26 очков, три подбора и три асссиста. Его партнёр по команде звёздный разыгрывающий Стефен Карри отметился 18 очками и четырьмя результативными передачами, проведя на паркете 20 минут.

В составе «Лейкерс» стоит выделить форварда Торина Принса. В его активе 17 очков. Энтони Дэвис отличился 13 очками, шестью подборами и четырьмя передачами, проведя на паркете 22 минуты. За 17 минут лидер команды Леброн Джеймс набрал 12 очков и пять ассистов.

НБА - предсезонные матчи . НБА - предсезонные матчи
14 октября 2023, суббота. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
125 : 129
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Принс - 17, Ривз - 16, Дэвис - 13, Вуд - 13, Расселл - 12, Джеймс - 12, Castleton - 8, Хатимура - 8, Hodge - 8, Кристи - 6, Fudge - 6, Hood-Schifino - 3, Хэйс - 3, Baugh, Пиппен Мл., Lewis, Valerio-Bodon
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 26, Карри - 18, Муди - 15, Пэйтон II - 10, Podziemski - 10, Шарич - 9, Уиггинс - 9, Томпсон - 8, Jackson-Davis - 8, Пол - 6, Луни - 6, Робинсон - 4, Williams, Гаруба, Davis, Quinones, Johnson, Гэй
Предсезонка НБА. Календарь
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