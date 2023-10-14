Василий Карасёв – о матче МБА с «Самарой»: первая домашняя игра, не можем подвести фанатов

Главный тренер московского МБА Василий Карасёв поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ с «Самарой», который пройдёт сегодня в 19:30 мск.

«У «Самары» очень хороший подбор игроков, команда подписала классных легионеров, которые уже успели проявить себя в Единой Лиге ВТБ. Мы встречались с волжанами на этапе подготовки к сезону, это был очень непростой матч. У самарцев очень серьёзно поменялся состав, но в то же время, есть целый ряд игроков, которые вместе с Драженом Анзуловичем перебрались из «Енисея» — это упрощает тренеру постановку игры, есть люди, на которых можно опереться в донесении своих идей.

Обе команды на старте сезона ещё находятся в поиске оптимальных сочетаний, это нормальный рабочий процесс. Если мы выполним всё, о чём говорим на тренировках, то сможем добиться положительного результата. Это первая домашняя игра, придут наши болельщики, поэтому не имеем права их подвести», – приводит слова Карасёва официальный сайт МБА.