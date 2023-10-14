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Журналист Крис Хэйнс считает, что «Финикс Санз» необходим разыгрывающий

Журналист Крис Хэйнс считает, что «Финикс Санз» необходим разыгрывающий
Девин Букер
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Журналист Bleacher Report Крис Хэйнс считает, что «Финикс Санз» необходимо усиление в виде разыгрывающего.

«Они пытаются распределить обязанности разыгрывающего между Брэдли Билом и Девином Букером. И это план на начало сезона, согласно которому эти двое будут делить между собой эту роль. Команде нужен разыгрывающий», – сказал Хэйнс во время подкаста#thisleague UNCUT.

Напомним, в нынешнее межсезонье в «Финикс» перешёл Брэдли Бил. По итогам сделки «Вашингтон» приобрёл разыгрывающего Криса Пола, который впоследствии был отчислен, атакующего защитника Ландри Шамета, шесть пиков драфта во втором раунде, четыре обмена пиками первого раунда и денежную компенсацию в виде неназванной суммы.

Отметим, что после ухода Пола из команды роль основного разыгрывающего взяли на себя Бил и Букер, которые являются атакующими защитниками.

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