Президент ЦСКА Андрей Ватутин высказался о продолжении карьеры Алексея Шведа в Китае

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин поделился мнением насчёт перехода бывшего разыгрывающего армейцев Алексея Шведа в один из клубов чемпионата Китая.

«Хоть я и не видел официальной информации, но если такое событие действительно состоится, то, наверное, Алексея можно поздравить с тем, что он, если мне не изменяет память, станет первым россиянином, который сыграет в чемпионате Китая. Не могу вспомнить, чтобы там играл кто-либо из россиян до него. Я знаю, что к нему проявляли интерес как минимум два клуба из Евролиги, но, наверное, в данной ситуации приглашение российского игрока стало бы непростым процессом для команд из Евролиги.

Могу сказать, что я рад за Алексея. Не сомневался, что он будет востребован. Хочу пожелать ему удачи, чтобы ему было комфортно и, чтобы он показал своё мастерство, как он это умеет», – приводит слова Ватутина «Спорт-экспресс».