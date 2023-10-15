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Форвард «Голден Стэйт» Куминга рассказал, какие цели он будет преследовать в будущем

Форвард «Голден Стэйт» Куминга рассказал, какие цели он будет преследовать в будущем
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Тяжёлый форвард «Голден Стэйт» Жонатан Куминга признался, что в ближайшем будущем намерен стать баскетболистом уровня Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Куминга не исключает такой возможности в предстоящем регулярном чемпионате.

«Для меня это очень важно. Но всё это результат работы, которую я вкладываю каждый день. Надеюсь, в ближайшие год или два — может быть, в этом году, а может быть, в следующем — у меня есть шанс доказать, что я могу стать участником Матча всех звёзд», — приводит слова Куминги журналист Монте Пул своих социальных сетях.

Отметим, что «Голден Стэйт» провёл два предсезонных матча с «Лос-Анджелес Лейкерс», одержав победы в обеих встречах (125:108, 129:125). Куминга в первом матче набрал 24 очка, а во втором — 26.

Момент с Кумингой:
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