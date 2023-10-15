Карл-Энтони Таунс рассказал о том, как он уладил конфликт с Томом Тибодо

Звёздный центровой, один из лидеров «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс рассказал о последствиях конфликта с нынешним тренером «Нью-Йорк Никс» Томом Тибодо, который ранее работал главным тренером «волков».

«Мы разобрались с Томом Тибодо. Двое взрослых мужчин ранее встретились вместе и поговорили», — приводит слова Таунса Bleacher Report.

Напомним, Тибодо тренировал «Миннесоту» с 2016 по 2019 год. При этом за время пребывания в команде у тренера были несколько конфликтных ситуаций с одним из лидеров коллектива Таунсом.

Отметим, что Таунс играет за «волков» с сезона-2015/2016. За полноценных восемь сезонов в команде центровой в среднем по карьере набирал 23 очка, отдавал 3,2 результативной передачи и делал 11,2 подбора.

Пол Джордж и Карл-Энтони Таунс провели совместную тренировку: