Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-игрок «Юты»: если бы не «Голден Стэйт» и «Хьюстон», мы бы стали чемпионами НБА

Экс-игрок «Юты»: если бы не «Голден Стэйт» и «Хьюстон», мы бы стали чемпионами НБА
Стефен Карри
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок «Юты Джаз» Деррик Фэйворс рассказал о сезоне-2017/2018 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» в итоге выиграл чемпионство, а «Хьюстон Рокетс» завершил регулярный чемпионат с 65 победами.

«Вы также должны помнить, что мы («Юта») играли против «Хьюстона» и «Голден Стэйт», когда у первых был лучший результат в лиге, а у вторых — лучшая команда. В то время у «Хьюстона» был Джеймс Харден, которой помог «ракетам» выиграть 65 матчей. Я думаю, что мы играли с двумя исторически великими атакующими командами.

Мы не могли сравниться с ними, но мог ли кто-то вообще сделать это в лиге? Если бы не «Голден Стэйт», «Хьюстон», вероятно, мы выиграли бы чемпионат. Если бы не эти две команды, мы могли бы выиграть чемпионат», — приводит слова Фэйворса Hoopshype.

Рейтинг ESPN:
ESPN опубликовало рейтинг лучших баскетболистов НБА. Адетокунбо, Йокич и Эмбиид — в топ-3
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android