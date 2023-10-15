Экс-игрок «Юты»: если бы не «Голден Стэйт» и «Хьюстон», мы бы стали чемпионами НБА

Бывший игрок «Юты Джаз» Деррик Фэйворс рассказал о сезоне-2017/2018 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Голден Стэйт Уорриорз» в итоге выиграл чемпионство, а «Хьюстон Рокетс» завершил регулярный чемпионат с 65 победами.

«Вы также должны помнить, что мы («Юта») играли против «Хьюстона» и «Голден Стэйт», когда у первых был лучший результат в лиге, а у вторых — лучшая команда. В то время у «Хьюстона» был Джеймс Харден, которой помог «ракетам» выиграть 65 матчей. Я думаю, что мы играли с двумя исторически великими атакующими командами.

Мы не могли сравниться с ними, но мог ли кто-то вообще сделать это в лиге? Если бы не «Голден Стэйт», «Хьюстон», вероятно, мы выиграли бы чемпионат. Если бы не эти две команды, мы могли бы выиграть чемпионат», — приводит слова Фэйворса Hoopshype.