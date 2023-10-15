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Порзингис — о переходе в «Бостон»: горд быть частью «Селтикс», теперь можно выиграть всё

Порзингис — о переходе в «Бостон»: горд быть частью «Селтикс», теперь можно выиграть всё
Кристапс Порзингис
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Тяжёлый форвард «Бостон Селтикс» Кристапс Порзингис прокомментировал свой переход в стан «кельтов» и возможность выиграть титулы в команде из штата Массачусетс.

«На данном этапе моей карьеры это то, чего я действительно хотел. Получить возможность попытаться выиграть всё. Особенно горд носить эти цвета и представлять эту организацию, которая, как я продолжаю говорить, является если не самой знаковой, то одной из самых знаковых франшиз из существующих. Поэтому выступать за эту команду абсолютно невероятно. Великолепная возможность для меня, и я просто благодарен за всё это», – сказал Порзингис в беседе с журналистом NBC Sports Крисом Форсбергом.

Напомним, в прошлом сезоне 28-летний баскетболист выступал за «Вашингтон Уизардс», откуда его обменяли на разыгрывающего Маркуса Смарта.

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