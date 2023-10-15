Велимир Перасович рассказал о готовности УНИКСа перед игрой с «Минском» в Единой лиге ВТБ

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович рассказал о готовности команды в преддверии матча с белорусским «Минском» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Прошло две недели с нашего последнего матча, поэтому мы не до конца понимаем, в каком состоянии находимся. Некоторое время команда совсем не тренировалась, и только последние несколько дней мы работали почти в полном составе.

Часто УНИКС сталкивается с трудностями в гостевых играх с «Минском». Соперники демонстрируют качественный баскетбол и хорошо бегут. Считаю, мы готовы к предстоящему матчу. Нам важно одержать победу, особенно в нынешней ситуации, после длительного перерыва», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

Напомним, матч «Минска» и УНИКСа пройдёт завтра, 16 октября (18:30 мск).