Астапкович рассказал, как ЦСКА справляется без Шведа и Милутинова в Единой лиге ВТБ

Форвард московского ЦСКА Антон Астапкович рассказал о том, удалось ли армейцам компенсировать уход бывших игроков красно-синих россиянина Алексея Шведа и серба Николы Милутинова.

«В целом немало людей в межсезонье ушло. Игроки приходят и уходят, и профессионалы своего дела должны подстраиваться под эти обстоятельства и понимать, что им нужно делать. И каждый у нас это понимает.

Чувствую ли, что у ЦСКА новая система? Да, и, конечно, она ещё может доводиться до совершенства. Думаю, что мы на правильном пути. В любом случае через тренировочный и игровой процесс эти связи налаживаются, мы становимся лучше. Так что будем двигаться вперёд», – приводит слова Астапковича «Матч ТВ».

Напомним, в минувшее межсезонье Милутинов перебрался в греческий «Олимпиакос», а Швед пока остаётся без команды, но ранее сообщалось о том, что Алексей продолжит карьеру в одном из клубов чемпионата Китая.