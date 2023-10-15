Сергей Карасёв — о победном матче с «Астаной»: «Зенит» ехал в Казахстан только побеждать

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Сергей Карасёв подвёл итоги победного матча с казахстанской «Астаной» (78:69) в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Насколько важно было реабилитироваться после поражения от ЦСКА? Конечно, важно. Начали регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ с двух поражений в трех матчах. Это наложило определенное напряжение.

Безусловно, от нас ждали другого старта. Поэтому ехали в Казахстан с единственной целью, — побеждать. Была тяжёлая подготовительная неделя перед «Астаной». Очень продуктивно потренировались. Да, в отчётной игре не все было успешно, но временами показывали тот баскетбол, который хотим видеть в этом сезоне. С агрессивной защитой, быстрым переходом, хорошим движением мяча. Все были в игре. С другой стороны, резкие перепады никуда не делись. Ведём «+20» и буквально за две-три минуты они возвращаются в игру. Такое непозволительно. Команды уровня ЦСКА, УНИКСа и «Локомотива-Кубани» не будут такого прощать.

«Астана» создала нам много проблем? В этом году все команды прилично усилились. С каждым годом чемпионат Единой лиги становится все ровнее и ровнее. Сейчас уже нет проходных матчей, на все игры надо настраиваться. Подходить к ним со 100% концентрацией и желанием», — приводит слова Карасёва «Спорт-экспресс».