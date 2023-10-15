Адетокунбо рассказал, какой подход должен быть в «Милуоки» у каждого члена команды

Лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо рассказал о подходе, который он хочет увидеть у каждого члена организации.

«Я всегда представлял себе, что останусь в Милуоки надолго. И я всегда говорил, что хочу играть 20 лет. Я хочу быть как Тим Данкан, как Коби, все те парни, которые играли в одной команде много лет и выиграли чемпионат. Но в конце концов, перед преданностью на первом месте стоит победа. Нас оценивают по победам. Я — победитель. Я хочу побеждать.

Но когда речь заходит о продлении контракта, все говорят: «О, он может уйти». Нет, нет, нет. Это не тот случай. Я хочу иметь самую лучшую команду. Я хочу просыпаться каждый день, приходя на работу, и знать, что у меня есть шанс победить. И я хочу, чтобы организация была на той же волне и не чувствовала себя удовлетворённой из-за того, что мы выиграли один титул. Так что же, мы будем ждать еще 15 лет, чтобы выиграть еще один? Нет, нет, ни в коем случае. Мы должны выкладываться каждый день. Я стараюсь выкладываться каждый день настолько, насколько это возможно. И жду такого же подхода от тех, кто рядом со мной», — приводит слова Янниса Bleacher Report.