Миддлтон: меня не смущает роль третьей звезды в команде после прихода Лилларда

Лёгкий форвард «Милуоки Бакс» Крис Миддлтон дал комментарий по поводу своей роли в команде после прихода Дэмьена Лилларда.

«То, что я третья звезда в команде, меня не смущает. Я имею в виду, что эти парни сделают мою жизнь проще. Надеюсь, и я смогу сделать их жизнь немного легче.

Эти парни, Дейм и Яннис, получают большую часть заслуг, как им и положено. Они — два лучших игрока, которые когда-либо были в этой организации. Так что я просто буду пытаться вписаться в такую команду, иногда быть ролевым игроком. Пусть эти ребята выполняют большую часть работы, а я найду способы помочь им, организовать защиту и облегчить их работу.

Кроме того, у меня будут свои возможности, когда я смогу быть самим собой. Но я рассчитываю на то, что эти два парня возьмут на себя большую часть нагрузки, чего они сами хотят и ждут. При этом они знают, что я готов помочь им в случае необходимости», — приводит слова Миддтона The Athletic.