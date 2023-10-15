В «Уралмаше» ответили на критику Секулича об организации матча

Пресс-служба «Уралмаша» опубликовала ответ клуба на критику главного тренера «Локомотива-Кубань» Александра Секулича по поводу организации матча между командами в Единой лиге ВТБ.

«Мы принимаем претензии главного тренера «Локомотива-Кубань» Александра Секулича и соглашаемся, что в каких-то моментах клуб недоработал. Но стоит ли эти недоработки такой яростной критики. Начнем с первой претензии тренера о микроавтобусе. Подрядчик прислал автобус на 40 мест (как написано в регламенте) в аэропорт. Но багажного отделения этого автобуса оказалось недостаточно для всей большой делегации «Локомотив», — здесь действительно произошло недопонимание с транспортным подрядчиком касательно размеров багажника и транспортного средства. После звонка от менеджмента «Локомотива» эта проблема была устранена. Из гостиницы до арены и остальные передвижения команды гостей в городе осуществлялись на более комфортабельном автобусе.

Второй момент, когда мистер Секулич говорит, что их не пустили на арену на вечернюю тренировку и заставили ждать на холоде. Ситуация была следующей. Водитель автобуса от другого подрядчика (которого мы искали в спешном порядке) не знал, где находится вход для игроков. Поэтому высадил команду у другого входа на арену. До правильного им пришлось пройти около 100 метров, обогнув здание. Понимаем, что это определенный дискомфорт, но злого умысла в этом точно не было.

Наконец, слова тренера «Локомотива-Кубань» относительно пресс-конференции. Гости начали ее первыми, как и полагается. Но на нее пришел только игрок «Локо» Александр Щербенев. Когда пресс-атташе краснодарского клуба задали вопрос, придет ли главный тренер, то последовал ответ «без вариантов, он обиделся». В итоге Щербенев ответил на вопросы и покинул зал. Какое-то время наставник «Уралмаша» Милош Павичевич и игрок нашей команды Октавиус Эллис ждали Секулича, но когда это ожидание стало затягиваться, то решили ответить на вопросы журналистов (в тот момент у всех в пресс-центре сложилось впечатление, что Александр уже не придет). Но Секулич все-таки пришел во время ответов Павичевича и ему явно не понравилось, что перед журналистами выступает его коллега. Тренера попросили подождать пять минут, но он еще больше разозлился и покинул зал. Через несколько минут Александр вернулся и сказал, что готов дать пресс-конференцию. Все это можно увидеть на видео с послематчевой пресс-конференции», — говорится в сообщении пресс-службы «Уралмаша».