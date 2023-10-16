«Жаль, что мы потратили столько времени». В сборной Франции вновь высказались об Эмбииде

Президент Французской федерации баскетбола Жан-Пьер Сьютат высказался по поводу решения звёздного центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида представлять сборную США по баскетболу на международной арене.

«Джоэл Эмбиид проявлял интерес к игре за сборную Франции, а мы, в свою очередь, помогли ему получить французское гражданство по его же просьбе. Мне просто жаль, что мы потратили столько времени и сил на дело, которое никогда не следовало открывать», — приводит слова Сьютата Basket News.

Отметим, что Эмбиид согласился представлять сборную США во время Олимпийских играх 2024 года в Париже. Отметим, что у Эмбиида есть камерунский, американский и французский паспорта. Он до сих пор не заигран ни за одну сборную.

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