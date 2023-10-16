Источник: Джеймс Харден намерен сыграть в предсезонном матче НБА с «Атлантой»

Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден рассчитывает принять участие в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Атлантой Хоукс», который состоится в ночь с 20 на 21 октября, сообщает Philadelphia Inquirer.

Отметим, что Харден настаивал на обмене в другую команду и не появился на медиадне «Филадельфии». У игрока испорчены отношения с руководством «Сиксерс». Однако затем он всё же прибыл в расположение команды и продолжает готовиться к началу нового сезона.

Ранее североамериканский журналист и эксперт Bleacher Report Энди Бэйли предположил, что руководство «Торонто Рэпторс» может рассмотреть вариант с приобретением Джеймса Хардена.

Толпа болельщиков в Шанхае поприветствовала Джеймса Хардена: