Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Источник: Джеймс Харден намерен сыграть в предсезонном матче НБА с «Атлантой»

Источник: Джеймс Харден намерен сыграть в предсезонном матче НБА с «Атлантой»
Комментарии

Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден рассчитывает принять участие в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Атлантой Хоукс», который состоится в ночь с 20 на 21 октября, сообщает Philadelphia Inquirer.

Отметим, что Харден настаивал на обмене в другую команду и не появился на медиадне «Филадельфии». У игрока испорчены отношения с руководством «Сиксерс». Однако затем он всё же прибыл в расположение команды и продолжает готовиться к началу нового сезона.

Ранее североамериканский журналист и эксперт Bleacher Report Энди Бэйли предположил, что руководство «Торонто Рэпторс» может рассмотреть вариант с приобретением Джеймса Хардена.

Толпа болельщиков в Шанхае поприветствовала Джеймса Хардена:

Мнение о будущем Хардена:
Эксперт назвал клуб Восточной конференции, куда теоретически может перейти Джеймс Харден
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android