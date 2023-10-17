Кавай Леонард назвал одноклубника, против которого защищается на тренировках «Клипперс»

Звёздный лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард высказался по поводу одноклубника, разыгрывающего Бонса Хиланда.

«Он очень хорош. Я стараюсь защищаться против него на тренировках, просто зная, насколько он ловок и быстр. Я одновременно вспоминаю, как я был голоден в его возрасте», — заявил Леонард во время интервью.

В нынешней предсезонной подготовке Хиланд принял участие в двух матчах, набирая в среднем 12,5 очка, три передачи и столько же результативных передач при общем проценте реализации бросков с игры 43,5, штрафных — 100.

Отметим, что действующий контракт 23-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2024/2025 (опция команды на $ 4,15 млн). В сезоне-2023/2024 защитник заработает $ 2,3 млн.