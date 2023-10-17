Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кавай Леонард назвал одноклубника, против которого защищается на тренировках «Клипперс»

Кавай Леонард назвал одноклубника, против которого защищается на тренировках «Клипперс»
Аудио-версия:
Комментарии

Звёздный лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард высказался по поводу одноклубника, разыгрывающего Бонса Хиланда.

«Он очень хорош. Я стараюсь защищаться против него на тренировках, просто зная, насколько он ловок и быстр. Я одновременно вспоминаю, как я был голоден в его возрасте», — заявил Леонард во время интервью.

В нынешней предсезонной подготовке Хиланд принял участие в двух матчах, набирая в среднем 12,5 очка, три передачи и столько же результативных передач при общем проценте реализации бросков с игры 43,5, штрафных — 100.

Отметим, что действующий контракт 23-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2024/2025 (опция команды на $ 4,15 млн). В сезоне-2023/2024 защитник заработает $ 2,3 млн.

Мотивация для Джорджа и Кавая:
Будущее и деньги. Игроки, которые будут биться за большой контракт в новом сезоне НБА
Будущее и деньги. Игроки, которые будут биться за большой контракт в новом сезоне НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android