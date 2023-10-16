Эндрю Уиггинс рассказал, какую пользу Крис Пол может принести «Голден Стэйт»

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс выразил уверенность, что новичок команды разыгрывающий Крис Пол поможет коллективу добиваться высоких целей.

«У нас отличная команда. Приход Криса Пола – замечательное событие. Он ещё один лидер в команде, который может помочь клубу установить контроль и подтолкнуть коллектив к лучшему. Мы команда высокого уровня, которая может сделать что-то особенное в этом году. Всё здорово. Команда усердно работала. Нам было весело. Мы учимся и налаживаем связи», — приводит слова Уиггинса Sportskeeda.

Напомним, в минувшем сезоне НБА, выступая за «Финикс Санз», Пол принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 13,7 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 8,7 передачи. Перешёл в «Уорриорз» после обмена, в результате которого «Вашингтон Уизардс» получил защитника Джордана Пула, атакующего защитника Райана Роллинза, пик второго раунда в 2030 году и защищённый пик первого раунда в 2027-м.

Крис Пол тренируется на базе «Голден Стэйт»: