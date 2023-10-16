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Эндрю Уиггинс рассказал, какую пользу Крис Пол может принести «Голден Стэйт»

Эндрю Уиггинс рассказал, какую пользу Крис Пол может принести «Голден Стэйт»
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Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс выразил уверенность, что новичок команды разыгрывающий Крис Пол поможет коллективу добиваться высоких целей.

«У нас отличная команда. Приход Криса Пола – замечательное событие. Он ещё один лидер в команде, который может помочь клубу установить контроль и подтолкнуть коллектив к лучшему. Мы команда высокого уровня, которая может сделать что-то особенное в этом году. Всё здорово. Команда усердно работала. Нам было весело. Мы учимся и налаживаем связи», — приводит слова Уиггинса Sportskeeda.

Напомним, в минувшем сезоне НБА, выступая за «Финикс Санз», Пол принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 13,7 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 8,7 передачи. Перешёл в «Уорриорз» после обмена, в результате которого «Вашингтон Уизардс» получил защитника Джордана Пула, атакующего защитника Райана Роллинза, пик второго раунда в 2030 году и защищённый пик первого раунда в 2027-м.

Крис Пол тренируется на базе «Голден Стэйт»:

Финансовые вложения «Уорриорз»:
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