«Пробежка». Гилберт Аренас — об эпизоде с участием Янниса Адетокунбо в матче с «Лейкерс»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас прокомментировал один из эпизодов с участием звёздного греческого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в самом начале предсезонного мачта с «Лос-Анджелес Лейкерс» (108:97).

Аренас обратил внимание на момент, в ходе которого Адетокунбо во время борьбы под кольцом соперников, уже взяв мяч в руки и действуя за счёт обманных движений, реализовал двухочковый бросок. Гилберт посчитал, что Яннис нарушил правило, совершив пробежку.

«Пробежка», — написал на своей странице в социальных сетях Аренас.

Адетокунбо и Оладжьювон встретились для совместной тренировки:

Ранее Аренас назвал сумму, которую готов заплатить за чемпионство в НБА.