Аренас назвал сумму, которую готов заплатить за чемпионство в НБА

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд, американский защитник Гилберт Аренас сказал, какую сумму был бы готов заплатить за чемпионство в лиге.

Аренас отрицательно ответил на перечисленные суммы в $ 50, 25, 10 и 5 млн, сказав в рамках выпуска подкаста Gil's Arena:

«Один миллион».

Гилберту Аренасу 41 год. За карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации американец выступал за такие команды, как «Голден Стэйт Уорриорз», «Вашингтон Уизардс», «Орландо Мэджик» и «Мемфис Гриззлиз», после провёл один сезона в Китае.

Ранее в интервью Аренас, завершивший карьеру в 2013 году, объяснил, почему отказался выступать за «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезоне-2011/2012.