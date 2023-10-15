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Аренас назвал сумму, которую готов заплатить за чемпионство в НБА

Аренас назвал сумму, которую готов заплатить за чемпионство в НБА
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд, американский защитник Гилберт Аренас сказал, какую сумму был бы готов заплатить за чемпионство в лиге.

Аренас отрицательно ответил на перечисленные суммы в $ 50, 25, 10 и 5 млн, сказав в рамках выпуска подкаста Gil's Arena:

«Один миллион».

Гилберту Аренасу 41 год. За карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации американец выступал за такие команды, как «Голден Стэйт Уорриорз», «Вашингтон Уизардс», «Орландо Мэджик» и «Мемфис Гриззлиз», после провёл один сезона в Китае.

Ранее в интервью Аренас, завершивший карьеру в 2013 году, объяснил, почему отказался выступать за «Лос-Анджелес Лейкерс» в сезоне-2011/2012.

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