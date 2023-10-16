Вячеслав Зайцев — о матче с «Минском»: на выезде с ними нам часто непросто

Российский атакующий защитник УНИКСа Вячеслав Зайцев высказался о предстоящем выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Минском». Встреча состоится сегодня, 16 октября, и начнётся в 18:30 мск.

«У нас было достаточно времени на подготовку к матчу с «Минском». Мы разобрали комбинации соперника и продумали, как будем защищаться против них. Помним, что в столице Беларуси нам часто приходилось непросто. Поэтому настраиваемся на предстоящую игру с максимальной серьёзностью», — приводит слова Зайцева пресс-служба УНИКСа.

Ранее комментарий о предстоящем матче дал главный тренер казанского клуба Велимир Перасович, который также обратил внимание на трудности в гостевых играх с «Минском».