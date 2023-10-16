Жонатан Куминга в трёх предсезонных матчах был лучшим в составе «Голден Стэйт»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Жонатан Куминга во время трёх предсезонных матчей продемонстрировал впечатляющую статистику.

Во встрече с «Лос-Анджелес Лейкерс» игрок набрал 24 очка, совершил восемь подборов и отдал четыре результативные передачи. Форвард реализовал 57% бросков с игры и четыре из восьми трёхочковых. Во втором матче с «Лейкерс» на его счету было 26 очков, три подбора и три результативные передачи при 75% попаданий с игры.

Кроме того, Куминга реализовал три из пяти трёхочковых. В матче с «Сакраменто Кингз» в активе Жонатана 28 очков, шесть подборов и одна передача. В каждом из этих трёх матчей Куминга был лучшим игроком своей команды по результативности.

Крис Пол тренируется на базе «Голден Стэйт»:

Ранее Куминга рассказал, какие цели собирается преследовать в ближайшем будущем.