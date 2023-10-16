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Владимир Гомельский — о старте ЕЛ ВТБ: все клубы первой четвёрки ослабли

Владимир Гомельский — о старте ЕЛ ВТБ: все клубы первой четвёрки ослабли
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Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу старта нового сезона Единой лиги ВТБ. Гомельский высказал мнение, что уровень борьбы в лиге стал более плотным в силу ряда причин.

«Все клубы первой четвёрки ослабли. Уровень мастерства легионеров (одни уехали, равноценных замен им не нашлось по известным причинам) стал ниже. Таким образом, команды из середины прошлогодней таблицы и новички лиги подтянулись и показали зубы. Конкурентность в ЕЛ ВТБ выросла», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Ранее Гомельский прокомментировал решение бывшего звёздного игрока ЦСКА и сборной России Алексея Шведа продолжить карьеру в Китае.

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