Дарвин Хэм оценил связку Лилларда и Адетокунбо после предсезонного матча с «Милуоки»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм поделился впечатлениями от связки Дэмьена Лилларда и Янниса Адетокунбо в составе «Милуоки Бакс». В сегодняшнем предсезонном матче с его командой (97:108) Адетокунбо набрал 16 очков, а Лиллард — 14.

«Это просто чертовски удачный дуэт. Дэмьен с мячом и Яннис, ставящий заслон. Или Дамьен в роли того, кто ставит заслон, а Яннис — с мячом. Это никому не доставит удовольствия», — приводит слова Хэма Yahoo Sports.

Яннис Адетокунбо и Хаким Оладжьювон встретились для совместной тренировки:

Ранее Хэм ответил на вопрос по поводу атакующего защитника команды Остина Ривза. У главного тренера «Лос-Анджелеса» поинтересовались, почему он так любит этого игрока.