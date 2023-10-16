Бэм Адебайо объяснил, почему многие неверно оценивают действия обороняющихся игроков
Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо посетовал, что многие, оценивая действия обороняющихся игроков, обращают внимание только на статистические показатели, такие как блокшоты и перехваты, упуская из вида другие компоненты.
«Очевидно, что сейчас много людей просто следят за статистикой, не обращая внимание на другие детали. Так что да, я чувствую, что, если бы такие люди посмотрели игру, у них была бы другая точка зрения», — сказал Адебайо во время общения с журналистами.
Отметим, что в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Адебайо провёл за «Майами» 75 матчей в регулярном чемпионате, набирая 20,4 очка и делая 9,2 подбора в среднем за матч.
Бэм Адебайо демонстрирует свои навыки во время двусторонки:
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