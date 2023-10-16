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Бэм Адебайо объяснил, почему многие неверно оценивают действия обороняющихся игроков

Бэм Адебайо объяснил, почему многие неверно оценивают действия обороняющихся игроков
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Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо посетовал, что многие, оценивая действия обороняющихся игроков, обращают внимание только на статистические показатели, такие как блокшоты и перехваты, упуская из вида другие компоненты.

«Очевидно, что сейчас много людей просто следят за статистикой, не обращая внимание на другие детали. Так что да, я чувствую, что, если бы такие люди посмотрели игру, у них была бы другая точка зрения», — сказал Адебайо во время общения с журналистами.

Отметим, что в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Адебайо провёл за «Майами» 75 матчей в регулярном чемпионате, набирая 20,4 очка и делая 9,2 подбора в среднем за матч.

Бэм Адебайо демонстрирует свои навыки во время двусторонки:

Может быть, Адебайо?
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