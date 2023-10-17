Симмонс за короткий отрезок отдал эффектную передачу, совершил перехват и поставил сверху

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс принял участие в матче в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс», в котором «Филадельфия» одержала победу со счётом 127:119.

Симмонс в заключительной четверти стал автором примечательных моментов. Так, за восемь минут до конца основного времени защитник совершил проход в «краску» соперника и отдал результативную передачу Спенсеру Динвидди, а затем совершил перехват и поставил сверху в быстром отрыве.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что 27-летний баскетболист провёл на площадке 29 минут, отметившись восемью очками (4 из 8 с игры), девятью результативными передачами, шестью подборами и тремя перехватами. На счету Симмонсу также восемь потерь.