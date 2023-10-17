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Симмонс за короткий отрезок отдал эффектную передачу, совершил перехват и поставил сверху

Симмонс за короткий отрезок отдал эффектную передачу, совершил перехват и поставил сверху
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс принял участие в матче в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс», в котором «Филадельфия» одержала победу со счётом 127:119.

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица
НБА - предсезонные матчи
17 октября 2023, вторник. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
119 : 127
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: Томас - 18, О'Нил - 13, Уокер - 13, Уотфорд - 13, Клэкстон - 12, Смит - 9, Шарп - 9, Финни-Смит - 9, Базли - 8, Симмонс - 8, Брукс - 6, Динвидди - 5, Уилсон - 3, Клауни - 2, Миллер-Уайтхэд, Бриджес, Джонсон, Джайлс
Филадельфия Сиксерс: Убре - 21, Харрис - 18, Рид - 18, Мелтон - 15, Спрингер - 11, Смарт - 9, Макси - 8, Петрушев - 7, Грин - 6, Беверли - 6, Каунсил - 3, Смит - 3, Дюк - 2, Харрелл, Бамба, Тубелис

Симмонс в заключительной четверти стал автором примечательных моментов. Так, за восемь минут до конца основного времени защитник совершил проход в «краску» соперника и отдал результативную передачу Спенсеру Динвидди, а затем совершил перехват и поставил сверху в быстром отрыве.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что 27-летний баскетболист провёл на площадке 29 минут, отметившись восемью очками (4 из 8 с игры), девятью результативными передачами, шестью подборами и тремя перехватами. На счету Симмонсу также восемь потерь.

Актуальный контракт Симмонса:
157 игр за четыре года. Сколько Бен Симмонс зарабатывает за секунду, минуту и целый сезон
157 игр за четыре года. Сколько Бен Симмонс зарабатывает за секунду, минуту и целый сезон
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