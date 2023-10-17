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Беверли был удалён во время предсезонного матча с «Бруклином» за выкрики в адрес Симмонса

Беверли был удалён во время предсезонного матча с «Бруклином» за выкрики в адрес Симмонса
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Новоиспечённый разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Патрик Беверли принял участие в матче в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бруклин Нетс», в котором «Филадельфия» одержала победу со счётом 127:119.

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица
НБА - предсезонные матчи
17 октября 2023, вторник. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
119 : 127
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: Томас - 18, О'Нил - 13, Уокер - 13, Уотфорд - 13, Клэкстон - 12, Смит - 9, Шарп - 9, Финни-Смит - 9, Базли - 8, Симмонс - 8, Брукс - 6, Динвидди - 5, Уилсон - 3, Клауни - 2, Миллер-Уайтхэд, Бриджес, Джонсон, Джайлс
Филадельфия Сиксерс: Убре - 21, Харрис - 18, Рид - 18, Мелтон - 15, Спрингер - 11, Смарт - 9, Макси - 8, Петрушев - 7, Грин - 6, Беверли - 6, Каунсил - 3, Смит - 3, Дюк - 2, Харрелл, Бамба, Тубелис

Беверли, будучи запасным, в начале четвёртой четверти что-то выкрикивал в адрес разыгрывающего «Бруклина» Бена Симмонса — судья сразу же оформили игроку гостей технический фол, который стал вторым на счету Беверли. Таким образом, Патрик был вынужден уйти в раздевалку до конца встречи.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что после открытия рынка свободных агентов в июле 35-летний Беверли заключил с «Сиксерс» однолетний контракт на общую сумму $ 3,2 млн. В прошлом сезоне защитник выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Чикаго Буллз».

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