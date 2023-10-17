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Беверли был удалён во время предсезонного матча с «Бруклином» за выкрики в адрес Симмонса

Новоиспечённый разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Патрик Беверли принял участие в матче в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бруклин Нетс», в котором «Филадельфия» одержала победу со счётом 127:119.

Беверли, будучи запасным, в начале четвёртой четверти что-то выкрикивал в адрес разыгрывающего «Бруклина» Бена Симмонса — судья сразу же оформили игроку гостей технический фол, который стал вторым на счету Беверли. Таким образом, Патрик был вынужден уйти в раздевалку до конца встречи.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что после открытия рынка свободных агентов в июле 35-летний Беверли заключил с «Сиксерс» однолетний контракт на общую сумму $ 3,2 млн. В прошлом сезоне защитник выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Чикаго Буллз».